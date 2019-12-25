Соратник Тесака найден мертвым в лесу в Подмосковье

В Подмосковье в лесу найдено тело соратника Тесака.
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в лесу под Красногорском грибник наткнулся на тело молодого мужчины и вызвал полицию. Погибшим оказался 36-летний Артём Костылёв, соратник националиста Максима Марцинкевича.
По предварительным данным мужчина покончил с собой. Рядом с телом находился рюкзак с личными вещами.
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Фото:pixabay
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