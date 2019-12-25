  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Соратник Тесака найден мертвым в лесу в Подмосковье
Сегодня, 9:49
178
MShaffter

Соратник Тесака найден мертвым в лесу в Подмосковье

0 0

На тело 36-летнего Артема Костылева наткнулся грибник.

В Подмосковье в лесу найдено тело соратника Тесака.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в лесу под Красногорском грибник наткнулся на тело молодого мужчины и вызвал полицию. Погибшим оказался 36-летний Артём Костылёв, соратник националиста Максима Марцинкевича.

По предварительным данным мужчина покончил с собой. Рядом с телом находился рюкзак с личными вещами.

Ранее:Мужчина из Твери развратил 12-летнюю девочку из Барнаула

Фото:pixabay

Теги: происшествия, самоубийство, тесак, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии