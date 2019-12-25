Сооснователя "Смысловых галлюцинаций" приговорили к трем годам колонии

Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Бурдина обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Музыканта задержали в ноябре 2024 года. Отмечается, что в ходе застолья, в котором участвовал Бурдин, одного из мужчин ударили кухонным ножом в бок. Обвиняемый признал свою вину и заявил о готовности выплатить пострадавшему компенсацию. Гособвинение запрашивало для Бурдина четыре года колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что суд арестовал второго последователя блогера Лесли.

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ