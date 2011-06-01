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Росссиян предупреждают о новой схеме мошенничества с “записью на приём”
Сегодня, 13:56
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Росссиян предупреждают о новой схеме мошенничества с “записью на приём”

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При переходе по ссылке аферисты могут завладеть всеми данными.

Россиян о новой волне мошеннических атак, связанных с массовой рассылкой сообщений о "записи на приём". Злоумышленники рассылают сообщения со ссылкой под предлогом записи на приём к врачу, в государственные учреждения или для получения социальных выплат. При переходе по этой ссылке мошенники получают доступ к личным данным пользователя, включая логины и пароли от онлайн-банков, предупреждают специалисты.

Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам, полученным из ненадёжных источников. В случае сомнений рекомендуется связаться с организацией, от имени которой якобы отправлено сообщение, по официальным каналам связи для подтверждения информации.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прокуратура помогает пенсионерке признать недействительным навязанный мошенниками кредит.

Фото: Piter.TV

Теги: аферисты, илщенничество, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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