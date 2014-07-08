В Петербурге прокуратура помогает пенсионерке признать недействительным навязанный мошенниками кредит  

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время общения со звонившими женщина находилась в состоянии выраженного эмоционального напряжения.

Прокуратура Калининского района Петербурга помогает пенсионерке признать недействительным навязанный мошенниками кредит. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Проверка прокуратуры показала, что в октябре 2024 года мошенники, представившись сотрудниками государственных структур, сообщили петербурженке о том, что на ее имя одобрены кредиты третьими лицами. Обещая сохранить денежные средства, используя методы психологического давления и манипуляции, звонившие убедили женщину оформить кредит на свое имя. После получения 250 тысяч рублей пенсионерка сняла наличные в банкомате и перевела их мошенникам. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время общения со звонившими женщина находилась в состоянии выраженного эмоционального напряжения, из-за чего не могла критически оценивать происходящее, понимать характер и значение совершаемых действий.

Прокурор Калининского района обратился в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Результаты рассмотрения заявления находятся на контроле прокуратуры района.

Ранее был задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей.

Фото: Piter.tv