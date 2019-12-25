Информация о "волонтёрах" с наркотическими масками в Ленобласти оказалась фейком

Информация о "волонтёрах", которые якобы ходят по квартирам в Ленобласти и раздают маски с наркотическими средствами, является недостоверной. Об этом сообщили в группе "Минус коронавирус. Ленобласть".
В соцсетях распространялась информация, что маски просят примерить, а после этого человек теряет сознание, а его квартру грабят.
В МВД напомнили, что за распространение в СМИ и интернете подобной недостоверной информации, которая создает угрозу общественного порядка, можно получить штраф до 100 тысяч рублей.
Ранее депутат нашел в петербургском метро противовирусный плакат с ошибкой.
Фото: Piter.tv
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