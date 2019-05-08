Исполнительница главной роли отказалась от участия в проекте после первого сезона.

Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.

Напомним, исполнительница главной роли Руби Роуз покинула проект после первого сезона. Официальной причиной ухода актрисы названа затянутость съемок – у Роуз якобы не оставалось времени на другие проекты. Еще одной версией является то, что в ходе работы над сериалом Руби Роуз получила травму и решила не подвергать свое здоровье риску. Какая бы причина ухода не была, ни актриса, ни представители телеканала CW или студии Warner Bros. не предъявили друг другу никаких претензий.

Со слов инсайдеров, кроме Девиль на роль Бэтвумен рассматривают Стефани Беатриц, Самиру Уайли, Эван Рейчел Вуд и Джейд Тейлор. Официальное заявление прозвучит в обозримом будущем.

Выход второго сезона "Бэтвумен" запланирован на январь следующего года. Из-за пандемии коронавируса первый сезон сериала завершился на 20-й серии из 22-х запланированных.

История разворачивается вокруг дочери владельца частной охранной компании, которого с позором выгнали из армии, Кэти Кейн. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена. Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Теперь в городе орудует жестокая банда. Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать Бэтвумен.

Ранее мы опубликовали два новых постера фильма "Майор Гром: Чумной Доктор".

Видео: YouTube / DarkenKnight