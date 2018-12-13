В сети вышел первый тизер сериала "Бэтвумен"

Первое появление персонажа на экране состоится в 2019 году.

Американский телеканал CW выпустил первый тизер супергеройского сериала "Бэтвумен" с Руби Роуз в главной роли. Премьера первой серии запланирована на 2019 год.

В трейлере создателе показали главную героиню, наблюдающую за ночным городом. Образ Бэтвумен был создан четырехкратной обладательницей премии "Оскар" за костюмы Коллин Этвуд. Если сравнить работу с воплощением из комиксов, то можно заметить, что радикальных перемен образа костюмер решила избежать и сохранила аутентичные красные волосы, черный костюм и плащ.

Ранее компания Sony опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома". со спойлерами финал последних "Мстителей".

Фото и видео: CW