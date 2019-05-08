Сыгравшая Бэтвумен актриса ушла из сериала после первого сезона

Продюсеры намерены искать другую девушку на главную роль.

Австралийская актриса Руби Роуз, исполнившая главную роль в сериале "Бэтвумен" телеканала CW, внезапно заявила о своем решении покинуть проект после первого сезона. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

По информации журналистов, продюсеры будут искать другую актрису на главную роль. Выход второго сезона сериала запланирован на январь следующего года.

Из-за пандемии коронавируса первый сезон "Бэтвумен" завершился на 20-й серии из 22-х запланированных. История разворачивается вокруг дочери владельца частной охранной компании, которого с позором выгнали из армии, Кэти Кейн. Она возвращается в родной Готэм, лишенный защиты Бэтмена. Темный рыцарь пропал без следа три года назад. Теперь в городе орудует жестокая банда. Кэти при поддержке гениального Люка Фокса вынуждена взять на себя защиту невинных и стать Бэтвумен.

В издании рассказали, что ни актриса, ни представители телеканала CW или студии Warner Bros. не предъявили друг другу никаких претензий. При этом неожиданный уход Руби Роуз выглядит странным. По мнению СМИ, он не связан с состоянием здоровья актрисы.

Ранее мы писали, что Warner перезапустит трилогию "Темный рыцарь" в Гонконге и на Тайване.

Видео: YouTube / DarkenKnight