Warner перезапустит трилогию "Темный рыцарь" в Гонконге и на Тайване

Картины станут частью промоушена нового фильма режиссера трех фильмов про Бэтмена.

В преддверии выхода новой картины Кристофера Нолана "Довод" компания Warner Bros. организует повторный показ трилогии "Темный рыцарь" в 4K. Показы пройдут летом в Гонконге и Тайване, пишет The Hollywood Reporter.

Фильм "Довод" с Робертом Паттинсоном в главной роли в отличии от многих картин сохранил дату премьеры. В мировой прокат лента выйдет 15 июля, а в российский на два дня позже. Подробностей о сюжете фильма пока нет, но предполагается что знаменитый режиссер снял шпионский триллер.

Что касается трилогии про Бэтмена, то Нолан работал над всеми тремя частями, которые выходили в прокат с 2005 по 2012 год. В общей сложности фильмы собрали в прокате почти 2,5 млрд долларов и попали в рейтинги лучших фильмов.

Видео: YouTube / WBRussia