Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана

Премьера фильма в России запланирована на 16 июля 2020 года.

Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Collider со ссылкой на свои источники.

Никаких подробностей сюжета нового проекта Нолана пока неизвестно. По некоторым данным постановщик "Бэтмена" работает над шпионским триллером. В качестве оператора Нолан привлек Хойте Ван Хойтема, снявшего два последних фильма режиссера "Дюнкерк" и "Интерстеллар".

Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Премьера фильма в России запланирована на 16 июля 2020 года.

Видео: Warner Bros

Фото: Entertainment Weekly