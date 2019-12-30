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Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана

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Премьера фильма в России  запланирована на 16 июля 2020 года.

Предстоящий фильм оскароносного режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод" (Tenet) обойдется более чем в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Collider со ссылкой на свои источники. 

Никаких подробностей сюжета нового проекта Нолана пока неизвестно. По некоторым данным постановщик "Бэтмена" работает над шпионским триллером. В качестве оператора Нолан привлек Хойте Ван Хойтема, снявшего два последних фильма режиссера "Дюнкерк" и "Интерстеллар".

Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики. Премьера фильма в России  запланирована на 16 июля 2020 года.
Видео: Warner Bros
Фото: Entertainment Weekly

Теги: довод, кристофер нолан
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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