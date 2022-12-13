Sony представила устройство Project Q для дистанционного воспроизведения игр с PS5

Возможности гаджетов будут продемонстрированы в ближайшее время.

Технологическая компания Sony Interactive Entertainment на официальном шоу PlayStation представила два новых устройства. Первое из них получило название Project Q. Пользователи смогут использовать стриминговую аппаратуру при помощи сети Wi-Fi для игры в проекты, установленные на PlayStation 5. Проекты для VR являются исключением. Вторым аппаратом станут беспроводные наушники вставного типа для консолей PS5 и персональных компьютеров. Также представители Sony публично показали первые официальные беспроводные наушники вставного типа (earbuds). Они будут обеспечивать высококачественный звук. Создатели пояснили, что подробности этих проектов можно будет узнать в ближайшие месяцы. Известно, что Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation