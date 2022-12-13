Sony представила устройство Project Q для дистанционного воспроизведения игр с PS5

Технологическая компания Sony Interactive Entertainment на официальном шоу PlayStation представила два новых устройства. Первое из них получило название Project Q. Пользователи смогут использовать стриминговую аппаратуру при помощи сети Wi-Fi для игры в проекты, установленные на PlayStation 5. Проекты для VR являются исключением. Вторым аппаратом станут беспроводные наушники вставного типа для консолей PS5 и персональных компьютеров. Также представители Sony публично показали первые официальные беспроводные наушники вставного типа (earbuds). Они будут обеспечивать высококачественный звук. Создатели пояснили, что подробности этих проектов можно будет узнать в ближайшие месяцы. Известно, что Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense.
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Фото и видео: YouTube / PlayStation
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