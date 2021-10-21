Sony представила трейлер экранизации Uncharted

Sony Pictures представила первый трейлер фильма по мотивам серии видеоигр Uncharted режиссера Рубена Фляйшера. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале кинокомпании.
Сюжет фильма расскажет историю Нейтана Дрейка, главного героя серии Uncharted, и Виктора "Салли" Салливана. Бывшие соперники объединились, чтобы разгадать одну из величайших тайн в истории. В главных ролях - Том Холланд и Марк Уолберк. Также в фильме снялись Антонио Бандерас, Патришия Миден, Таби Габриэль и другие.
В России экранизация выйдет под названием "Анчартед: На картах не значится". Премьера фильма состоится 10 февраля 2022 года.
Ранее мы сообщали, что состоялась премьера хоррора "Хэллоуин убивает".
Видео: YouTube / SonyPicturesRU
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