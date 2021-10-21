Sony представила трейлер экранизации Uncharted

Премьера фильма состоится 10 февраля 2022 года.

Sony Pictures представила первый трейлер фильма по мотивам серии видеоигр Uncharted режиссера Рубена Фляйшера. Видео опубликовали на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Сюжет фильма расскажет историю Нейтана Дрейка, главного героя серии Uncharted, и Виктора "Салли" Салливана. Бывшие соперники объединились, чтобы разгадать одну из величайших тайн в истории. В главных ролях - Том Холланд и Марк Уолберк. Также в фильме снялись Антонио Бандерас, Патришия Миден, Таби Габриэль и другие.

В России экранизация выйдет под названием "Анчартед: На картах не значится". Премьера фильма состоится 10 февраля 2022 года.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU