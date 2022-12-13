Sony представила плееры Walkman NW-A306 и NW-ZX707 с ОС Android

В Европе выйдут две модели гаджетов Walkman.

Технологическая компания Sony представила плееры Walkman NW-A306 и NW-ZX707 на операционной системе Android. Известно, что две новые модели гаджетов будут продаваться в европейском регионе с конца января 2023 года. Ассортимент производителя пополнился компактными аппаратами. В первом случае речь идет о версии с пятидюймовым ЖК-экраном и 64 ГБ флеш-памяти, при поддержке Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Гаджет способен работать 21-25 часов в беспрерывном режиме воспроизведения звуковых дорожек. Стоимость такого аксессуара для потребителей - около 700 долларов. Вторая модель NW-A306 является более бюджетным решением. Приобрести ее можно будет за 399 долларов. За эти деньги пользователь получит 3,6-дюймовый экран формата HD, поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ОС Android 12 и автономность от 14 до 36 часов работы. В компании Sony отметили, что обе технологические новинки созданы "для взыскательных слушателей", о чем свидетельствуют высококачественные компоненты, которые используются в гаджетах, а также цифровой усилитель S-Master.

Sony опубликовала новый рекламный ролик VR-шлема PS VR2.

Фото и видео: YouTube / Sony - Global