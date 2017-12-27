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Sony представила новое поколение электронной собаки Aibo

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Опубликованы видео с обновленной версией собачки.

Sony представила обновленную Aibo, которая выпускается с 2006 года.

Усовершенствованная модель умеет лаять, резвиться, двигает ушами, лапками, глазами. Собачка радуется хозяевам, реагирует на ласки. Все обновленные роботы-собаки оборудованы камерами и подключены к интернету. Они могут обмениваться данными с другими собаками-роботами, и более быстро овладевать новыми способностями.

Первые такие собачки с искусственным интеллектом обошлись покупателям почти в 2000 долларов.

 

Видео: YouTube/aibo(Japan)

Теги: aibo , sony , в мире , наука , технологии , электронная собака
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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