Sony представила новое поколение электронной собаки Aibo

Опубликованы видео с обновленной версией собачки.

Sony представила обновленную Aibo, которая выпускается с 2006 года.

Усовершенствованная модель умеет лаять, резвиться, двигает ушами, лапками, глазами. Собачка радуется хозяевам, реагирует на ласки. Все обновленные роботы-собаки оборудованы камерами и подключены к интернету. Они могут обмениваться данными с другими собаками-роботами, и более быстро овладевать новыми способностями.

Первые такие собачки с искусственным интеллектом обошлись покупателям почти в 2000 долларов.

Видео: YouTube/aibo(Japan)