Sony показала первые кадры из игры Uncharted 5

В Сети полагают, что дело Нейта в компьютерной игре продолжит его дочь - Кэсси Дрейк.

Технологическая Sony опубликовала на YouTube-канале игровой консоли PlayStation новый видеоролик, в котором предположительно показаны кадры, относящиеся к неанонсированной части серии приключений Uncharted. Речь идет о рекламном клипе Live from PS5, который представляет из себя пародию на новостные телевизионные сюжеты, в которых периодически локациями выступают проекты компании. В частности, зрители заметили там отсылки к недавно анонсированной игре Marvel"s Spider-Man 2, к уже вышедшим в свет таким хитам как God of War: Ragnarok и Horizon Forbidden. В минутном видео на несколько мгновений можно увидеть кадры с девушкой, которая передвигается по пещере. В руке у искательницы приключений находится факел. Польские журналисты из издания Eurogamer полагают, что эти кадры относятся к новой части приключенческих игр Uncharted от Naughty Dog.

Да, судя по всему, сегодня нам показали тизер новой Uncharted. И все мы догадывались еще с 2016 года, что история Нейта подошла к концу, а его дело продолжит дочь — Кэсси Дрейк. пользователи русскоязычного сегмента Интернета

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Фото и видео: YouTube / PlayStation