Мировая премьера состоится 31 марта.

Netflix представил трейлер комедийного детектива "Убийство на яхте 2" режиссера Джереми Гарелика. Он является продолжением фильма "Убийство на яхте", вышедшего в 2019 году.

По сюжету супружеская пара Ник и Одри Шпиц спустя четыре года после событий первой части открывают детективное агентство и попадают на частный остров в качестве гостей на свадьбу. Во время церемонии жениха похищают, а подозрения падают на всех участников мероприятия.

В главных ролях сыграли Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон. Мировая премьера состоится 31 марта.

Ранее вышел новый тизер мультфильма "Супербратья Марио".

Видео: YouTube / Netflix