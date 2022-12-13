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Netflix представил трейлер комедийного детектива "Убийство на яхте 2"

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Мировая премьера состоится 31 марта.

Netflix представил трейлер комедийного детектива "Убийство на яхте 2" режиссера Джереми Гарелика. Он является продолжением фильма "Убийство на яхте", вышедшего в 2019 году.

По сюжету супружеская пара Ник и Одри Шпиц спустя четыре года после событий первой части открывают детективное агентство и попадают на частный остров в качестве гостей на свадьбу. Во время церемонии жениха похищают, а подозрения падают на всех участников мероприятия.

В главных ролях сыграли Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон. Мировая премьера состоится 31 марта.

Ранее вышел новый тизер мультфильма "Супербратья Марио".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, детектив, трейлер, убийство на яхте 2
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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