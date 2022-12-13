Вышел новый тизер мультфильма "Супербратья Марио"

Мировая премьера состоится 7 апреля.

Компания Illumination представила новый тизер мультфильма "Супербратья Марио", снятого по известной серии игр. Режиссерами проекта выступили Аарон Хорват и Михаэль Еленик.

На опубликованных кадрах Марио сражается на арене с Донки Конгом. По сюжету мультфильма главный герой отправляется в подземный лабиринт со своим братом Луиджи, чтобы спасти принцессу.

Роли героев озвучили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк, Сет Роген и другие. Мировая премьера состоится 7 апреля.

Ранее вышел трейлер хоррора "Бугимен" по рассказу Стивена Кинга.

Видео: YouTube / Illumination