Создатели рассказали о характеристиках нового гаджета.

Американская компания Sony показала флагманский смартфон Xperia 1 IV в старом дизайне. "Четверка" сохранила внешний вид своих предшественников, но значительно обновила свою технологическую "начинку". Масса гаджета останется на уровне 185 граммов, а диагональ экрана - в 6,5 дюймов. Разработчики улучшили матрицу, включив в телефон 4K AMOLED-дисплей. Это устройство стало на 50% ярче.

Флагманская модель получила наиболее мощную платформу для Android-смартфонов в первой половине 2022-го. Речь идет о продукте Snapdragon 8 Gen 1 с производительным видеоядром Adreno 730. Оперативная память осталась на 12 ГБ. Также создатели улучшили драйверы стереодинамиков, которые должны звучать нв 10% громче. При этом они обеспечили больше басов при воспроизведении аудиодорожек.

Три сенсора видеокамеры сохранили разрешение в 12 Мп. Основная камера имеет сенсор оптического формата 1/1,7 дюйма и 24-мм объектив с оптической стабилизацией картинки. Широкоугольная камера отличается сенсором оптического формата 1/2,5 дюйма с объективом 16 мм и автофокусом. Телеобъектив получил датчик оптического формата 1/3,5 дюйма.

Также возросла мощность аккумулятора гаджета до 5000 мАч. Однако мощность быстрой зарядки осталась на уровне 30 Вт.

В Ситилинке теперь можно протестировать любой гаджет и даже бытовую технику.

Фото и видео: YouTube / Sony | Xperia