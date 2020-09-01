Компания поддерживает другие фирмы относительно ситуации по Украине.

Американская кинокомпания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. такое информацией с читателями поделились журналисты из издания Variety. Авторы ссылаются на слова главного исполнительного директора студии Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра, сделанного для сотрудников. В своей речи руководитель рассказал о том, что частная корпорация готова и поддерживает многие компании по всему миру, солидарные относительно приостановки деятельности в РФ.

В официальном заявлении упоминается о том, что кинокомпания уже отложила цифровые релизы нескольких своих проектов. В частности, речь идет о фильме "Человек-Паук. Нет пути домой". Корпорация заморозила сделки по дистрибуции собственного контента на российском телевидении. Пользователям из РФ ограничен доступ к аниме-сервису Crunchyroll.

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