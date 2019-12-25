Netflix приостанавливает работу в России

Продлить подписку будет нельзя.

Стриминговый сервис Netflix решил приостановить работу на территории России. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщило издание Variety, а позже подтвердило vc.ru 6 марта.

Смотреть фильмы и сериалы на сервисе можно будет до истечения подписки. После ее уже будет не продлить.

Ранее компания Netflix приостановила работу над российскими проектами. Кроме того, аналогичные меры приняли крупные кинопроизводители, например, Disney, Warner Bros, Pixar и другие. Премьеры не покажут в российских кинотеатрах.

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