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Netflix остановила работу над всеми российскими фильмами
Сегодня, 15:12
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Netflix остановила работу над всеми российскими фильмами

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Среди проектов – "Анна К" по роману Льва Толстого.

Американская компания Netflix объявила об остановке работы над рядом российских проектов. В производстве находились как минимум четыре фильма. Об этом пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Среди проектов – "Анна К" по роману Льва Толстого. Роль Анны Карениной играет Светлана Ходченкова. Мужа главной героини Алексея Каренина должен был исполнить Федор Бондарчук.

Также остановлены съемки сериала с Александром Петровым в главной роли, проекта "Ничего особенного" с Юрием Борисовым и криминального триллера "Зато" Дарьи Жук.

Ранее мы писали, что российские пользователи Netflix и Spotify не смогли оплатить подписку.

Фото: pexels.com

Теги: netflix
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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