Александр Дрозденко показал цветение сон-травы в лесах Волховского района

Обычно прострел обыкновенный можно заметить в самом начале весны, а распускается он в конце мая.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился с подписчиками в своём Telegram-канале видеороликом, в котором распускается прострел обыкновенный, или сон-трава. Кадры с нежным цветком были сняты в лесах Волховского района.

Обычно прострел можно заметить в лесах в самом начале весны, а распускается он в конце мая. До утра цветок "дремлет", опустив бутон практически до земли, но с появлением первых солнечных лучей он начинает распрямляться. Днём сон-траву можно легко отличить от других растений по ярко-фиолетовым лепесткам и жёлтой сердцевине.

Согласно легенде, корни сон-травы считаются любимым лакомством медведей перед спячкой. Наши предки верили, что цветок можно использовать, как средство от нечисти. Кроме того, дикие "пушистые колокольчики" занесены в Красную книгу.

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Видео: Telegram / Александр Дроzденко