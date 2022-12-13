Из заказников в Выборгском и Лужском районах Ленобласти выгнали любителей шашлыка

У рыбаков изъяли сети.

Любителей шашлыка выгнали из заказников "Выборгский" и "Сяберский" в Ленобласти. Инспекторы эконадзора нашли на охраняемой природной территории костры, палатки и автомобили. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

Нарушителям выписали штрафы. К административной ответственности привлекли шесть человек. Шашлычникам придется заплатить от 3 до 4 тыс. рублей.

Среди отдыхавших в заказниках нашлись и рыбаки. Их заметили сотрудники Дирекции ООПТ. Они отобрали у любителей рыбалки рыболовные сети.

Ранее на Piter.tv: в Выборге стартовал круизный сезон.

Фото: комитет государственного экологического надзора Ленобласти.