Из заказников в Выборгском и Лужском районах Ленобласти выгнали любителей шашлыка

Любителей шашлыка выгнали из заказников "Выборгский" и "Сяберский" в Ленобласти. Инспекторы эконадзора нашли на охраняемой природной территории костры, палатки и автомобили. Об этом сообщили в "Мегаполисе".
Нарушителям выписали штрафы. К административной ответственности привлекли шесть человек. Шашлычникам придется заплатить от 3 до 4 тыс. рублей.
Среди отдыхавших в заказниках нашлись и рыбаки. Их заметили сотрудники Дирекции ООПТ. Они отобрали у любителей рыбалки рыболовные сети.
Ранее на Piter.tv: в Выборге стартовал круизный сезон.
Фото: комитет государственного экологического надзора Ленобласти.
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