В город прибыл лайнер "Мустай Карим".

Сегодня, 28 мая, в Выборге стартовал круизный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В город прибыл круизный лайнер "Мустай Карим". Это первый пассажирский речной теплоход, построенный за последние 60 лет. Впервые его спустили на воду еще 60 лет назад.

Пассажиры лайнера отправились на прогулку по исторической части Выборга. Добавим, что водный трансфер за лето совершит четыре захода в порт города, поэтому его смогут увидеть все желающие.

Ранее на Piter.tv: в экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта открылась выставка "Рельсовая жизнь".

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти