В экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта открылась выставка "Рельсовая жизнь"

Проект является прологом к VI Международному культурному форуму "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге".

В Петербурге открылась выставка "Рельсовая жизнь". Открытие выставки приурочили ко Дню города. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

В экспозицию вошли работы неслышащих художников и фотографов. Увидеть проект можно в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта.

Здесь можно посмотреть работы, посвящённые петербургскому трамваю — участнику всех исторических событий нашего города. Пресс-служба правительства Петербурга

Выставка является прологом к VI Международному культурному форуму "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге". Попасть на нее можно в составе экскурсионной группы. Проект открыт до 13 августа.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга