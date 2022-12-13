Гёте-институт на набережной реки Мойки в Петербурге досрочно закрылся на летние каникулы

По словам учащихся, языковые курсы должны были закончиться 17 июня.

Гёте-институт на набережной реки Мойки досрочно закрылся на летние каникулы. Об этом студентам сообщили прямо во время занятий в субботу, 27 мая, передает "Коммерсант".

По словам учащихся, языковые курсы должны были закончиться 17 июня. Студенты планировали посетить еще три занятия. Экзамены в центре тоже решили отменить.

Студентам пообещали вернуть деньги за пары, которые не состоялись. Кроме того, выпускники получат сертификаты об обучении.

О дальнейшей судьбе института пока неизвестно. Всего там обучались около 36 человек.

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