Набережную Мойки покрыли слоем грязи ради съёмок сериала о Пушкине

Слякоть стала "высокохудожественной декорацией" к картине о последних днях жизни поэта.

В выходные набережная реки Мойки в Северной столице покрылась грязью. Судя по информации из соцсетей, на этот раз в этом не виноваты коммунальщики. Слякоть стала "высокохудожественной декорацией" к сериалу о последних днях жизни Александра Пушкина.

Напомним, что городской комтранс предупреждал горожан об ограничениях движения в центре города в период с 27 по 29 октября в связи со съёмками картины "Наталья и Александр": помимо участка набережной Мойки, машины не могли проехать по Дворцовой площади и Миллионной улице.

Добавим, что, помимо грязи, у Мойки можно было встретить дам в пышных платьях, мужчин в офицерской форме и кареты.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Telegram / Питерская Булка