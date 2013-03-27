Гёте-институт закрывает языковые курсы в Петербурге

Аналогичным образом будет работать и московское отделение.

Гёте-Институт в Северной столице продолжит работать, однако некоторые его программы будут сокращены. Соответствующее заявление генерального секретаря Йоханнеса Эберта разместили на официальном сайте организации.

Так, петербургский филиал вуза закрывает языковые курсы и экзамены до дальнейшего уведомления. При этом останется доступной библиотека. Аналогичным образом будет работать и московское отделение. В Новосибирске вузу придётся отказаться от своих помещений.

Мы сосредоточимся на поддержке обеспечения качества уроков немецкого языка в центрах изучения языка и экзаменов. Мы продолжаем программы цифрового образования для популяризации немецкого языка как иностранного, например, в школах PASCH. То же самое и с нашими программами по наращиванию потенциала в сфере культуры. Йоханнес Эберт, генсекретарь

Напомним, что сотрудничество Гёте-института с госорганами было приостановлено.

Ранее мы сообщили о том, что количество бюджетных мест в вузах Петербурга увеличилось до 29,5 тысячи.

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