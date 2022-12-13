Количество бюджетных мест в вузах Петербурга увеличилось до 29,5 тысячи

Подать документы можно будет и лично, и по почте, и через портал "Поступление в вуз онлайн".

Председатель комитета по науке и высшей школе в Петербурге Андрей Максимов на пресс-конференции ТАСС рассказал об особенностях приемной кампании в образовательные учреждения в этом году.

Подать документы можно будет и лично, и по почте, и через портал "Поступление в вуз онлайн". В этот раз можно будет поставить напротив желаемого направления определенный знак, не сдавая при этом оригинал документов.

В учебных заведениях в этом году выделили 29,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов бакалавриата. Это на 610 мест больше, чем годом ранее. Традиционно, каждый выпускник сможет подать заявления в пять вузов по пяти направлениям в каждом.

В Петербурге ЕГЭ в 2023 году сдадут 36 730 человек.

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