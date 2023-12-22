Первый экскурсионный катамаран "Соммерс" спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе

Первый экскурсионно-прогулочный катамаран проекта "Соммерс" спустят на воду на Средне-Невском судостроительном заводе сегодня, 6 мая. Кроме того, на воду спустят катамаран "Форт Тотлебен". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Пассажиров будут доставлять к фортам "Кроншлот" и "Император Александр I". Кроме того, катамараны соединят центр Петербурга с Музейно-историческим парком "Остров фортов", который находится Кронштадте.
Катамараны построили по поручению президента. Отмечается, что в создании судов широко применяются российские материалы и технологии.
В прошлом году первые катамараны вышли на линию. Они работали в туристический сезон.
Ранее мы писали, что неделя "Легендарного Петербурга" состоится на выставке "Россия".
Видео: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт
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