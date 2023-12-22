Неделя "Легендарного Петербурга" состоится на выставке "Россия"

Для гостей подготовлена инсталляция "Окна победы", которая расскажет о 15-ти регионах России, куда были эвакуированы жители блокадного Ленинграда.

В Москве в рамках нового тематического сезона "Легендарный" на ВДНХ, отметят 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С 7 по 10 мая на стенде Петербурга посетители смогут узнать о культуре города в годы войны и о подвигах ленинградцев, которые сохранили жизнь в своем городе.

Для гостей подготовлена инсталляция "Окна победы", которая расскажет о 15-ти регионах России, куда были эвакуированы жители блокадного Ленинграда.

Актеры Иван Добронравов и Екатерина Гусева, а также историк Николай Борисов, станут амбассадорами недели и посетят стенд Петербурга. Стенд Петербурга расположен в Павильоне №75 ВДНХ "Регионы России" (зал В) и работает ежедневно с 10 часов, кроме понедельника.

Ранее мы сообщили о том, что на стенде "Комфортный Петербург" побывало почти 186 тысяч человек.

Фото: Правительство Петербурга