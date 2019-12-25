Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным

Журналист отметил двойственные стандарты в реакции общественности на процесс лечения оппозиционера.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соловьем подчеркнул, что омские врачи подвержены настоящей травле. Любое заявление докторов из "Шарите" общество воспринимает адекватно. По мнению телеведущего, необходимо собрать консилиум омских, московских и немецких медиков. Это позволит избежать политизации лечения Навального. Также Соловьев склонен верить, что это поможет оказать ему эффективную помощь.

В заявлении сказано, что личный врач оппозиционера и сопровождающие его в поездке сторонники должны ответить на вопросы. Так Соловьева интересует, чем был болен Навальный в последнее время, какие лекарства пил, как питался и в какой момент произошло резкое изменение состояния политика.

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