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Соловьев поделился деталями разговора с Аллегровой
Сегодня, 8:27
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Соловьев поделился деталями разговора с Аллегровой

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Певица хотела сообщить ему о поддержке своего народа.

Телеведущий Владимир Соловьев поделился деталями телефонного разговора с певицей Ириной Аллегровой. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Соловьева, ему написала глава RT Маргарита Симоньян о том, что певица не может с ним связаться. Тогда он сам вышел на связь с Аллегровой. Телеведущий отметил, что в начале диалога она просила не называть ее Императрицей.

Я, говорит, хочу, чтобы вы знали, что я с моим народом. Она на свои деньги собрала на тепловизоры.

Владимир Соловьев, телеведущий

Ранее Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска за карикатуру на ведущего.

Фото: Соловьев LIVE

Теги: владимир соловьев, ирина аллегрова, телефонный разговор
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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