Соловьев поделился деталями разговора с Аллегровой

Телеведущий Владимир Соловьев поделился деталями телефонного разговора с певицей Ириной Аллегровой. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Соловьева, ему написала глава RT Маргарита Симоньян о том, что певица не может с ним связаться. Тогда он сам вышел на связь с Аллегровой. Телеведущий отметил, что в начале диалога она просила не называть ее Императрицей.
Я, говорит, хочу, чтобы вы знали, что я с моим народом. Она на свои деньги собрала на тепловизоры.
Владимир Соловьев, телеведущий
Ранее Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска за карикатуру на ведущего.
Фото: Соловьев LIVE
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