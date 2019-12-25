Соловьев поделился деталями разговора с Аллегровой

Певица хотела сообщить ему о поддержке своего народа.

Телеведущий Владимир Соловьев поделился деталями телефонного разговора с певицей Ириной Аллегровой. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Соловьева, ему написала глава RT Маргарита Симоньян о том, что певица не может с ним связаться. Тогда он сам вышел на связь с Аллегровой. Телеведущий отметил, что в начале диалога она просила не называть ее Императрицей.

Я, говорит, хочу, чтобы вы знали, что я с моим народом. Она на свои деньги собрала на тепловизоры. Владимир Соловьев, телеведущий

Ранее Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска за карикатуру на ведущего.

Фото: Соловьев LIVE