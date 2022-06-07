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Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска за карикатуру на ведущего

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По его словам, Кабец проявил солидарность с "подонками, которых прислал Зеленский".

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал мэра Первоуральска Игоря Кабеца за карикатуру на него. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

На прошлой неделе Кабец опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" карикатуру, на которой губернатор Екатеринбурга Евгений Куйвашев представлен в образе джедая, отрубившего голову Соловьеву. По словам телеведущего, мэр Первоуральска проявил солидарность с "подонками, которых прислал Зеленский" с целью осуществить покушение на Соловьева.

Я должен поступать как мэрия города Екатеринбурга и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить - или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили?

Владимир Соловьев, телеведущий

Ранее Соловьев предложил отправить Кадырова на "переобучение" Куйвашева.

Видео: Соловьев LIVE

Теги: владимир соловьев, игорь кабец, карикатура, критика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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