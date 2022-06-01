Соловьев предложил отправить Кадырова на "переобучение" Куйвашева

Телеведущий подверг критике позицию губернатора Свердловской области по "ЛГБТ-танцу" в лицее Екатеринбурга.

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова на "переобучение" губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом он заявил в эфире "Соловьев LIVE".

Накануне Соловьев подверг критике "ЛГБТ-танец" учеников лицея в Екатеринбурге, который вызвал общественный резонанс. Губернатор региона выступил в защиту директора, которого призывали уволить за это выступление. Он также упомянул телеведущего, который был в числе тех, кто критиковал танец.

Соловьев припомнил Куйвашеву, что тот до сих пор не ответил на его призывы высказаться о спецоперации на Украине. Он также отметил, что позицию губернатора поддержали Ельцин-Центр и телеведущая Ксения Собчак, в то время как на другой стороне оказались "православные, верующие и патриоты".

Может действительно надо отправить Рамзана Ахматовича, чтобы он разуму поучил Куйвашева? Владимир Соловьев, телеведущий

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Видео: Соловьев LIVE