Соловьев предложил отправить Кадырова на "переобучение" Куйвашева

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова на "переобучение" губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом он заявил в эфире "Соловьев LIVE".
Накануне Соловьев подверг критике "ЛГБТ-танец" учеников лицея в Екатеринбурге, который вызвал общественный резонанс. Губернатор региона выступил в защиту директора, которого призывали уволить за это выступление. Он также упомянул телеведущего, который был в числе тех, кто критиковал танец.
Соловьев припомнил Куйвашеву, что тот до сих пор не ответил на его призывы высказаться о спецоперации на Украине. Он также отметил, что позицию губернатора поддержали Ельцин-Центр и телеведущая Ксения Собчак, в то время как на другой стороне оказались "православные, верующие и патриоты".
Может действительно надо отправить Рамзана Ахматовича, чтобы он разуму поучил Куйвашева?
Владимир Соловьев, телеведущий
Ранее Шнуров прокомментировал конфликт Соловьева и Новикова.
Видео: Соловьев LIVE
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