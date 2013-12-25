Шнуров прокомментировал конфликт Соловьева и Новикова

Рок-музыкант оценил слова барда о "фильтрации хрюканины".

Российский музыкант Сергей Шнуров прокомментировал конфликт между журналистом Владимиром Соловьевым и бардом Александром Новиковым. В эфире YouTube-проекта "Белый шум" артист из группировки "Ленинград" обратил внимание на то, что Новиков заступился за главу Екатеринбурга Евгения Куйвашева, который в свою очередь защищал жителей города, которых Соловьев назвал "мерзотной либеротой". Новиков рекомендовал журналисту тщательнее фильтровать хрюканину".

Хорошая "р" там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину, я бы даже такой транспарант сделал. Сергей Шнуров, музыкант

Напомним, что конфликт Соловьева с жителями Свердловской области начался с обсуждения телеведущим противников специальной военной операции на Украине. Журналист оценивал некоторых жителей Екатеринбурга, а сам город назвал центром "мерзотной либероты".

Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию.

Фото и видео: YouTube / Белый шум

