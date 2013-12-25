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Шнуров прокомментировал конфликт Соловьева и Новикова

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Рок-музыкант оценил слова барда о "фильтрации хрюканины".

Российский музыкант Сергей Шнуров прокомментировал конфликт между журналистом Владимиром Соловьевым и бардом Александром Новиковым. В эфире YouTube-проекта "Белый шум" артист из группировки "Ленинград" обратил внимание на то, что Новиков заступился за главу Екатеринбурга Евгения Куйвашева, который в свою очередь защищал жителей города, которых Соловьев назвал "мерзотной либеротой". Новиков рекомендовал журналисту тщательнее фильтровать хрюканину".

Хорошая "р" там. Фильтруй хрюканину. Я обязательно пересмотрю. Мы здесь с вами тоже вынуждены фильтровать хрюканину, я бы даже такой транспарант сделал.

Сергей Шнуров, музыкант

Напомним, что конфликт Соловьева с жителями Свердловской области начался с обсуждения телеведущим противников специальной военной операции на Украине. Журналист оценивал некоторых жителей Екатеринбурга, а сам город назвал центром "мерзотной либероты".

Соловьев спросил свердловские власти, поддерживают ли они спецоперацию.

Фото и видео: YouTube / Белый шум
 

Теги: александр новиков, белый шум, владимир соловьев, екатеринбург, ленинград, сергей шнуров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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