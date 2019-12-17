Журналист прокомментировал слова иностранного коллеги в Instagram.

Владимир Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил. Ранее украинский журналист заявил, что в будущем ву РФ заберут полуостров и архипелаг. Он напомнил, что Москва получила от Украины "то, что плохо лежало". Гордон пожелал Кремлю подавиться этой костью в горле.

Подавитесь этим Крымом. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву прокомментировал Гордон в одном из своих YouTube-видео

Он уверен, что Россия лишится и других территорий. В частности - Курильских островов, Калининграда и еще "многого другого". Российский телеведущий считает Гордона еще одним русофобом и даже нацистом. Он добавил, что иностранец явно не учил в школе историю. Он считает, что украинец встал на сторону империалистической Японии, и фашистской Германии.

Человек, без которого невозможно было бы создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины. Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию резюмировал Соловьев в своей телепрограмме

Ранее Piter.tv писал о том, что Соловьев назвал "трепом" слова Зеленского о журналистах из РФ.

Фото: Instagram/Владимир Соловьев

Видео: YouTube/Дмитрий Гордон, Университет СИНЕРГИЯ