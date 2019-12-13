Соловьев назвал "трепом" слова Зеленского о журналистах из РФ

Реплику украинского президента телеведущий прокомментировал в своем Telegram-канале.

В пятницу, 13 декабря, телеведущий Владимир Соловьев оценил слова президента Украины Владимира Зеленского в контексте последних новостей. Недавно стало известно, что журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину, так как он якобы не объяснил на границе причину въезда в страну.

Соловьев вспомнил приглашение Владимиром Зеленским российских журналистов в Украину является "пустым трепом". Это заявление президент Украины сделал на пресс-конференции после "нормандского" формата.

Ранее Владимир Соловьев назвал чушью эскалацию конфликта на Донбассе.

Видео: YouTube / Университет СИНЕРГИЯ