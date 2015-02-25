Соловьев "обязал" Бузову на коленях вымаливать прощение у россиян

Журналист прокомментировал скандал, произошедший на "Матч ТВ".

Владимир Соловьев "обязал" Ольгу Бузову на коленях вымаливать прощение у россиян. Такое заявление российский журналист сделал в адрес телеведущей и певицы после скандала, произошедшего в эфире канала "Матч ТВ". Девушка расплакалась в прямом эфире после слов комментатора Дмитрия Губерниева. В собственной передаче на YouTube Соловьев заметил, что у Ольги Бузовой - мания величия.

Она считает, что все у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение — вот этот образец пошлости — за "Дом-2", за всю мерзость, за всю гадость. Нет... Да это ты должна вымаливать прощение! Вот тебе 35 лет — еще 35 должна молить прощение. Владимир Соловьев, журналист

При этом автор проекта заявил, что по--человечески ему "дико жалко" певицу. Он уверен, что Дмитрий Губерниев ударил по больной точке Бузовой, задав ей вопрос об употреблении алкоголя. Соловьев, полагает, что комментатору понадобилось что-то личное, чтобы гостья шоу смогла "услышать и понять". После ситуации со слезами журналист уверен, что наружу вышло осознание того, что Бузова не звезда, а одинокая и несчастная женщина, которой хочется любви.

Зюганов попросил "разобраться" с приглашением Бузовой во МХАТ.

Фото и видео: YouTube/Соловьев LIVE