Морозным утром петербуржцы заметили в небе солнечное гало

Яркий столб света увидели в районе станции метро "Рыбацкое".

Утром 15 февраля петербуржцы заметили в морозном ясном небе над городом редкое природное явление – солнечное гало. В сети появились красочные фотографии.

В частности, яркий столб солнечного света можно было наблюдать в районе станции метро "Рыбацкое". В некоторых районах гало и вовсе показалось в виде радуги.

Солнечное гало – это атмосферное явление, вызывающее вторичное свечение вокруг солнца. Зачастую оно образуется из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км.

Ранее синоптик рассказал о потеплении 15 февраля.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург / Дмитрий Улиткин