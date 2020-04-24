Солнечный свет усиливает половое влечение

Фототерапию ультрафиолетом B прошли 32 человека.

Ученые из Израиля провели исследование и выяснили, что ультрафиолетовый солнечный свет стимулирует половое влечение как у мышей, так и у людей. Статья была опубликована в журнале Cell Reports.

Специалистам давно известно, что что ультрафиолетовый участок спектра солнечной радиации у мужчин повышает уровень тестостерона. Но не было известно, как они влияет на гормональную и поведенческую регуляцию сексуальности.

Сначала исследователи из Тель-Авивского университета изучили влияние ультрафиолета на мышах. Их облучали ультрафиолетом B (с длиной волны в 320—400 нанометров). Так, у самок выявили значительно возросший гормональный уровень. Это привело к увеличению яичников и продлению времени спаривания. Выяснилось, что облученные мыши проявляли большую готовность к спариванию

Затем фототерапию ультрафиолетом B прошли 32 человека. Оказалось, что влечение к противоположному полу увеличилось как у мужчин, так и у женщин. Это стало известно из опросников, которые заполняли испытуемые. У мужчин также повысился уровень агрессии.

В следующем эксперименте участников просили избегать солнечного света два дня, а затем загорать на протяжении 25 минут. Тестирование крови показало усиление выброса гормонов, в частности тестостерона.

Ученые предполагают, что ультрафиолет можно будет использовать для лечения нарушений метаболизма стероидных половых гормонов.

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