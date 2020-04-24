Солнечный свет снижает риск тяжелого течения коронавируса

Была зафиксирована корреляция между количеством ультрафиолета и частотой госпитализации заразившихся.

Ученые из Тринити-колледжа и Эдинбургского университета изучили связь между витамином D и возбудителем коронавируса. Они выяснили, что люди, которые живут в солнечных регионах, в реже попадают в больницу с тяжелым течение коронавируса, они также легче переносят COVID-19. Об этом пишет Medical Express.

Причиной этому ученые называют зависимость между дефицитом витамина D и восприимчивостью организма к вирусным и бактериальным респираторным инфекциям. Были проанализированы данные полумиллиона жителей Великобритании. Авторы работы определили у этих людей "генетически предсказанный" уровень витамина D. Затем для каждого был рассчитан уровень солнечного излучения в местности, где проживает человек.

Однако авторы работы отметили, что результаты работы не окончательные, необходимы дополнительные исследования. При этом исследователи отметили пользу витамина D для защиты от COVID-19.

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