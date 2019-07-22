Американцы начали выпуск лекарств, возвращающих половое влечение у женщин

Ученые закончили исследования и перешли к производству препарата.

Американское Управление по санитарному надзору за медикаментами поддерживают начало производства лекарства, позволяющего вернуть женщинам половое влечение. По данным специалистов, препарат может помочь тем пациенткам, которые утратили данную способность до наступления менопаузы. Заявление о выпуске размещено на официальном сайте организации.

Доктора отмечают, что лекарство Vyleesi будет вводиться в женщину путем инъекции в живот и бедра. До начала массового производства ученые провели исследования на тысячи девушках. Экспериментальное лечение позволило 20 процентам увеличить либидо. Однако, почти столько же опрошенных продемонстрировали эффект плацебо.

Напомним, что в международном сообществе гиполибидемия признана сексуальной дисфункцией.

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Видео: YouTube/Durex Russia