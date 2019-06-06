Порт "Индига", поддержка регионов и цифровая медицина: Сбербанк подписал новые соглашения на ПМЭФ-2019

Инновации в медицине и развитие образования в регионах, строительство крупнейшего комплекса по производству метанола и работа с сервисами Rambler Group. В первый день Петербургского международного экономического форума Сбербанк заключил более десятка партнерских соглашений.

В числе амбициозных проектов – стратегическое сотрудничество с корпорацией AEON в рамках проекта по строительству незамерзающего глубоководного морского порта "Индига".

Перед нами новый проект, который поможет на 30 процентов снизить продолжительность Северного морского пути. А значит, позволит сделать его на 30 процентов более выгодным и эффективным. Для России это еще один выход на глубокую воду Баренцева моря. Роман Троценко, основатель и владелец корпорации AEON

Поддержка и развитие регионов – одно из ключевых направлений в работе Сбербанка. Новосибирская область и Республика Татарстан, Хакасия и Владимирская область заключили с ПАО "Сбербанк" соглашения в сфере образования, инноваций и цифровой экономики. В каждом случае за эффектной церемонией электронного подписания стояли месяцы серьезной аналитической работы.

Мы всегда делаем наши соглашения максимально конкретными. Мы сейчас формируем экосистему предложений для наших партнеров, мы персонализируем каждый случай и затачиваем проект под нашего клиента. Для каждого нашего клиента мы стараемся подготовить такой пакет услуг, который серьезно помог бы ему для достижения цели. Герман Греф, президент, председатель Правления ПАО Сбербанк

От региональных проектов – к международному сотрудничеству. Меморандум о создании Центра инноваций и Интернета вещей в системе здравоохранения объединил Сбербанк, центр "Сколково", мирового гиганта Nokia и китайскую компанию AstraZeneca. Новый инновационный центр будет работать над внедрением современных технологий в медицине. Цель – повысить уровень оказания услуг пациентам в регионах и добиться повышения средней продолжительности жизни человека.

Мы можем сотрудничать с большими игроками на внутрероссийском рынке, как в здравоохранении, так и в ИТ. Находя новые подходы к лечению различных заболеваний, чтобы оказать помощь рос пациентам и использовать этот опыт в мире Леон Ванг, вице-президент AstraZeneca

Мы активно развиваем нашу экосистему. Здравоохранение один из ведущих элементов нашей системы. Это приоритет для наших клиентов. Мы верим в это партнерство и считаем, что объединение сильных игроков позволит создать сильные решения и улучшить состояние здравоохранение в стране, а также жизни миллионов наших клиентов. Марк Завадский, вице-президент экосистемы SberX

Петербургский экономический форум, традиционно, не обходится без соглашений с местными компаниями. В рамках партнерства с Fort Group запланированы реконцепция и редевелопмент крупных торговых центров в Москве и Петербурге.

Уже завтра участников ПМЭФ ждет второй день форума, а Сбербанк – новые партнеры и проекты. В планах – подписание соглашений о сотрудничестве с Минпромторгом и Минэнерго, корпорацией Роскосмос, а также ключевыми застройщиками на рынке Санкт-Петербурга.



Видео: PIter.TV