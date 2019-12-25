Солистка Little Big осадила хейтеров за комментарии о внешности

Пост-послание был опубликован на личной страницы артистки в соцсети.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что вокалистка группы Little Big Соня Таюрская решила резко осадить хейтеров за их комментарии о внешности и личной жизни, сообщил телеканал 360.

Девушка пояснила, что, каждый раз открывая комментарии, остается в расстроенных чувствах из-за непрошенных советов или требований подписчиков. Кто-то предлагает удалить родинку с лица, потому что для кого-то она кажется противной, кого-то не устраивает фигура артистки и многое другое.

Соня Таюрская напомнила всем, что является обычным человеком. Кроме того, следует помнить, что "это моя жизнь, мое тело". Адекватная часть аудитории попыталась успокоить певицу и призвала не обращать внимания на хейтеров, ведь плохие слова пишут только завистливые и несчастные люди.

Ранее мы писали, что поклонникам не понравился ремикс на Tacos от Little Big.

Фото: instagram.com/sonyatayurskaya/