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Поклонникам не понравился ремикс на Tacos от Little Big

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На данный момент на Youtube 24 тысячи лайков и 10 тысяч дизлайков.

Ремикс на композицию Tacos от петербургских рейверов Little Big разочаровал поклонников. В комментариях "ВКонтакте" и YouTube многие раскритиковали новый трек.

Однако не очень-то и понравился поклонникам оригинал этого трека. Многим не хватило креатива как в видеодорожке, так и в аудио. Один из пользователей отметил, что автор ремикса – Lubim – хорош как продюсер, но не как автор музыки.

На данный момент на Youtube 24 тысячи лайков и 10 тысяч дизлайков.

Вокалист Little Big скоро станет отцом.

Видео: YouTube/ Little Big

 

Теги: little big
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка,

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