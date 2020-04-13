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Солистка "АИГЕЛ" записала обращение властей Нью-Йорка к русскоязычным жителям

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Певица выложила ролик в своем Instagram.

Солистка "АИГЕЛ" записала обращение властей Нью-Йорка к русскоязычным жителям. Об этом сообщили журналисты TJournal. Певица Айгель Гайсина поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, в котором она показала, как производилась запись сообщения для русскоязычных жителей Америки. Власти США рекомендовали местному населению закрывать рот и нос, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции внутри страны. 

Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других

продиктовала обращение Айгель Гайсина

Согласно последним сведениям, в Нью-Йорке зарегистрировано более 100 тысяч зараженных COVID-19. Около 27,6 тысяч человек госпитализировано с коронавирусом в больницы. В городе от инфекции скончались 6,1 тысяч человек.

Заплаканная медсестра записала видео после смерти пациентов с коронавирусом.

Фото и видео: aigelslv
 

Теги: аигел, коронавирус, нью-йоре, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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