Солистка "АИГЕЛ" записала обращение властей Нью-Йорка к русскоязычным жителям. Об этом сообщили журналисты TJournal. Певица Айгель Гайсина поделилась в своем Instagram-аккаунте видео, в котором она показала, как производилась запись сообщения для русскоязычных жителей Америки. Власти США рекомендовали местному населению закрывать рот и нос, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции внутри страны.
Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других
продиктовала обращение Айгель Гайсина
Согласно последним сведениям, в Нью-Йорке зарегистрировано более 100 тысяч зараженных COVID-19. Около 27,6 тысяч человек госпитализировано с коронавирусом в больницы. В городе от инфекции скончались 6,1 тысяч человек.
Заплаканная медсестра записала видео после смерти пациентов с коронавирусом.
Фото и видео: aigelslv
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