Солист группы "Little Big" возмутился ценами в ресторане на Крестовском острове

Фронтмен группы "Little Big" Илья Прусикин, известный как "Ильич", возмутился ценами в ресторане на Крестовском острове. Своим недовольством музыкант поделился с подписчиками в Instagram.
Прусикин обратил внимание на салаты, цена которых превышает 2 тысячи рублей.
За две тысячи можно в Ялту съездить и купить там на сто рублей помидоров.
сказал он.
Также участник "Little Big" обратил внимание на то, что с других мест в ресторане открывается красивый вид на Финский залив, но его туда почему-то не посадили.
Ранее лидер Little Big купил себе и 2-летнему сыну Porsche.
Видео: Илья Прусикин / Instagram
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