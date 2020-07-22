Солист группы "Little Big" возмутился ценами в ресторане на Крестовском острове

Ильич отметил, что его не посадили на более удачное место в ресторане.

Фронтмен группы "Little Big" Илья Прусикин, известный как "Ильич", возмутился ценами в ресторане на Крестовском острове. Своим недовольством музыкант поделился с подписчиками в Instagram.

Прусикин обратил внимание на салаты, цена которых превышает 2 тысячи рублей.

За две тысячи можно в Ялту съездить и купить там на сто рублей помидоров. сказал он.

Также участник "Little Big" обратил внимание на то, что с других мест в ресторане открывается красивый вид на Финский залив, но его туда почему-то не посадили.

Ранее лидер Little Big купил себе и 2-летнему сыну Porsche.

Видео: Илья Прусикин / Instagram