Лидер Little Big купил себе и 2-летнему сыну Porsche

Музыкант назвал свой автомобиль Антоном.

Лидер и основатель группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram новое видео, в котором поделился с подписчиками своей радостью – он купил свой первый в жизни Porsche.

"Все... Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche! Поздравляйте в коментах", - написал музыкант (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В честь этого знаменательного события Прусикин решил порадовать своего 2-летнего сына Добрыню и купил ему в подарок игрушечный Porsche. Имя своему транспортному средству мальчик пока не дал, однако остался в восторге от своей новой машины.

"У Добрыни теперь тоже Porsche! Но имя он ему пока еще не дал", - отметил лидер группы Little Big в Instagram.

Ранее солистка Little Big рассказала, как похудела на карантине.

Видео: Instagram / iliyaprusikin