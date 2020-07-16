Лидер Little Big купил себе и 2-летнему сыну Porsche

Лидер и основатель группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram новое видео, в котором поделился с подписчиками своей радостью – он купил свой первый в жизни Porsche.
"Все... Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche! Поздравляйте в коментах", - написал музыкант (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).
В честь этого знаменательного события Прусикин решил порадовать своего 2-летнего сына Добрыню и купил ему в подарок игрушечный Porsche. Имя своему транспортному средству мальчик пока не дал, однако остался в восторге от своей новой машины.
"У Добрыни теперь тоже Porsche! Но имя он ему пока еще не дал", - отметил лидер группы Little Big в Instagram.
Ранее солистка Little Big рассказала, как похудела на карантине.
Видео: Instagram / iliyaprusikin
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все