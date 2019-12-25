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Солдаты ЗВО сдают нормативы по физической подготовке
Сегодня, 18:39
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smirenny

Солдаты ЗВО сдают нормативы по физической подготовке

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За ходом сдачи нормативов наблюдал помощник командующего ЗВО по физподготовке полковник Евгений Лозбенёв.

В среду, 14 октября, стало известно, что солдаты Ленинградской армии ВВС и ПВО сдают нормативы по физической подготовке.

Специалисты проверяют организацию физподготовки, учебно-материальную базу и уровень подготовки военнослужащих. Так, проверяется ловкость в беге в 60 и 100 метров, в челночный беге, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, в жиме штанги в 70 кг, толчке двух гирь по 24 кг. Проверяется выносливость в беге на 1 и 3 км, в плавании на 50, 100 и 500 м.

Сдача нормативов продлится до 16 октября.

Ранее мы писали, что маяки в Финском заливе подготовят к зимнему режиму эксплуатации.

Фото: пресс-служба ЗВО

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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