Солдаты ЗВО сдают нормативы по физической подготовке

За ходом сдачи нормативов наблюдал помощник командующего ЗВО по физподготовке полковник Евгений Лозбенёв.

В среду, 14 октября, стало известно, что солдаты Ленинградской армии ВВС и ПВО сдают нормативы по физической подготовке.



Специалисты проверяют организацию физподготовки, учебно-материальную базу и уровень подготовки военнослужащих. Так, проверяется ловкость в беге в 60 и 100 метров, в челночный беге, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, в жиме штанги в 70 кг, толчке двух гирь по 24 кг. Проверяется выносливость в беге на 1 и 3 км, в плавании на 50, 100 и 500 м.



Сдача нормативов продлится до 16 октября.



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Фото: пресс-служба ЗВО